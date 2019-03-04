中職》大聯盟最老開轟本尊在此！高國慶激動少女抱

現年60歲的法蘭柯（左）目前擔任韓職樂天二軍打擊教練，他曾創下大聯盟最老開轟紀錄，讓40歲的老將高國慶都激動獻上「少女抱」。（高國慶提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天下午1點在台南球場和韓職樂天二軍打熱身賽，但賽前有個畫面很吸睛，40歲的獅隊老將高國慶跑去和樂天外籍打擊教練法蘭柯（Julio Franco）寒喧，還激動獻上少女抱；原來法蘭柯的來頭不小，他具有23年大聯盟球員資歷，還曾締造最老開轟紀錄。

40歲的高國慶是中職現役第2年長球員，只比今年季後就要退休的中信兄弟彭政閔小兩個月。在去年成為最老金手套得主之後，高國慶今年以一壘手金手套3連霸為目標，也希望全壘打至少站上雙位數，他今天也有了最佳請益對象。

請繼續往下閱讀...

見到大聯盟最老開轟的打者本尊法蘭柯（左），獅隊老將高國慶很開心。（高國慶提供）

現年60歲的法蘭柯自2016年起擔任樂天巨人二軍打擊教練，他在1982年4月於費城人初亮相後，累計23年球員生涯出賽2527場，繳出2586支安打和173發全壘打，累計打擊率2成98。此外，法蘭柯還保有多項最老紀錄，他在2005年以46歲又308天高齡轟出滿貫砲，又在2007年5月4日從「巨怪」強森手中開轟，以48歲又254天成為大聯盟史上最老開轟的打者。

對於法蘭柯的紀錄，高國慶略有所聞，他開心跑去請益，希望能從他身上挖出「為什麼能打到這麼老」的祕訣。中職目前打到最老的紀錄，是由昔日獅隊鐵捕曾智偵所保持的45歲又138天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/