MLB》對3號情有獨鍾 哈波解釋背後意義

哈波正式披上費城人球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）昨正式披上費城人球衣，選擇3號做為新背號，哈波透露3號對他的家人別具意義，也表示完全不想拿走隊友的背號。

哈波在國民7年都穿34號，他曾解釋是因為想向偶像致敬，他相當尊敬洋基名人堂傳奇曼托（Mickey Mantle），原本想穿跟曼托一樣的7號，但當時無法如願，所以就以「3+4=7」的概念挑了34號，回憶學生時代都會先挑7號，34號當替代方案，也曾穿過16號。

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由於費城人為了已逝名人堂巨投哈勒戴（Roy Halladay），考慮退休34號球衣，音此詢問哈波是否願意更換背號，哈波欣然同意，挑了3號作為新背號。費城人的7號球衣目前為三壘手法蘭柯（Maikel Franco）所有，對此哈波表示，他並不想拿走隊友的背號。

「法蘭柯穿7號，他是我的隊友，我不想跟他要背號，我覺得這樣做並不正確，我不知道7號對他來說，是不是有特別的意義，我也沒有想搞清楚。」哈波說，「他就是費城人穿7號的球員，他每一天都應該要能夠穿上那件球衣。」

至於為何挑選3號，哈波則說3號對他的家人來說，特別有意義，「我哥高中的時候穿3號，我爸高中的時候也穿3號，我媽穿13號。我想我老婆可能會不太開心，因為她喜歡偶數，所以她從看台看下來，看到我穿3號可能會有點難受。但這真的是我們家的背號，看起來挺好的。」哈波說。

哈波與妻子甜蜜放閃。（資料照，美聯社）

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