足球》姆巴佩梅開二度 再扮巴黎救世主

姆巴佩梅開二度幫助巴黎準絕殺卡昂。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕法甲第27輪賽事，巴黎聖日耳曼作客卡昂，巴黎先丟1球後，靠著法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）連下兩城，終場2：1，巴黎逆轉擊敗卡昂，巴黎在法甲的積分來到71分，少賽1場的情況下領先排名第2的里爾達17分之多。

上半場比賽巴黎多次攻門機會皆未把握住，包括馬崑奴斯（Marquinhos）的頭錘中橫樑和迪馬利亞（Ángel Di María）的射門中立柱，半場結束比分0：0

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下半場比賽來到第56分鐘，卡昂的法吉（Faycal Fajr）利用自由球機會開進禁區，精準傳到寧加（Casimr Niga）的身前，寧加一記抽射入網替卡昂先馳得點，過不了多久，比賽第58分鐘，卡昂球員被吹判禁區手球，送姆巴佩上12碼罰球點，這位才不過20歲的小將頂住壓力替巴黎追平比分1：1，比賽第87分鐘，姆巴佩在禁區內補射成功，攻下超前分，巴黎最終就是以2：1帶走比賽勝利。

巴黎在這場勝利之後比賽目前獲得了積分71分，打破法甲原先前26輪的紀錄，最後12場比賽只須拿下26分積分，即可打破先前2015─2016賽季由他們自己所保持的法甲單季96分紀錄，而這賽季的巴黎只有3場比賽未能取勝（23勝2和1負），這之法甲豪門期望今年可以拿下近7個賽季以來的第6座法甲冠軍。

內馬爾（Neymar Santos jr.）盛讚姆巴佩將成為足球史上最偉大的球員之一。

姆巴佩今年於法甲賽場上攻下24球，在歐洲5大聯賽中僅次於巴薩的梅西25球。

寧加進球後相當興奮。（資料照，歐新社）

圖赫爾執教巴黎聖日耳曼才第一個賽季，就有機會打破原先法甲的單季積分紀錄。（資料照，法新社）

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