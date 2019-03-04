MLB》「神鱒」扮幕後推手？ 哈波：簽約前跟他聊超多

哈波向神鱒詢問關於費城的資訊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）獲史上最大約、情定費城，受訪時透露早在簽約之前，就已經跟出身接近費城的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）保持密切聯繫，得到很多資訊。

「我跟他聊了很多，從去年11月就開始了，整個談約時期都在聊。」哈波說，兩人年紀相仿，都是聯盟年輕看板巨星，哈波表示兩人在打秋季聯盟時當過對友，這7年來都持續保持聯絡。

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楚奧特在費城附近出生，從小就是費城各種職業隊的球迷，現在也經常親自到現場，觀看費城老鷹和七六人的球賽。哈波表示，他只是想找個出身費城的傢伙，告訴他感覺如何、對於費城人這支球隊感覺如何，還有在費城週邊相關的事情。

「他從小到大，看著費城人的豐功偉業，與球迷們一起經歷了那些時光，所以從他的觀點去看、聽聽他感覺如何，這樣很棒」哈波說。美媒笑說，不管神鱒究竟跟哈波說了什麼，都確實奏效了，因為哈波一口氣與費城人簽下了13年長約。

哈波和神鱒持續保持往來。（資料照，美聯社）

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