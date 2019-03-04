中職》從球員轉教練 高志綱一度抗拒（影音）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅高志綱今天召開記者會，說明決定轉任二軍總教練的過程，他不諱言，因為還沒準備好當教練，球團二度與他溝通時，一度有點抗拒，經過幾週討論才做決定。



高志綱指出，去年季末球團曾經詢問是否轉任教練，當時他還想再打1年，球團也同意他的想法，但季後出現轉折，因為體能教練一色優離隊，教練團也有更動，球團於12月再次詢問轉任教練一事。



高志綱表示，第2次詢問時，當下有點訝異也有點抗拒，因為他已經開始計畫自主訓練，沒想到球團會再談此事，雙方花了好幾週去溝通，答應的考量是當球員或教練，哪個角色對球隊的幫助最大。

高志綱坦言一度有點抗拒轉教練。（記者簡榮豐攝）

高志綱認為，雖然球隊需要他轉教練，但是會打球與會教球是兩回事，因為他還沒準備好當教練，去美國自主訓練的計畫也做調整，增加有關教練的部分。



至於是否舉行引退賽，高志綱表示，真的沒有這個想法，畢竟不習慣引退的場面，接下來的教練工作會很忙，他要花很多時間投入，所以目前沒有考慮。「我還是在球隊，歡迎大家來球場找我，也幫我們的年輕球員加油。」

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統一獅高志綱今天召開記者會。（記者簡榮豐攝）

高志綱談轉任二軍總教練的過程。（記者簡榮豐攝）

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