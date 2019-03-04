SBL》富邦勇士公佈3天主場日活動 多樣商品大放送

富邦勇士主場日在3月20日、29日、31日於板橋體育館熱烈開戰，本季以「Together作夥」為主軸，邀請所有球迷到場感受不同凡響的籃球盛會！（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕第16季SBL球季由7隊舉辦的主場日即將展開，暫居聯盟第3的富邦勇士今日公佈在板橋體育館「Together作夥」3天主場日相關活動，將給球迷耳目一新的籃球饗宴。

富邦勇士領隊蔡承儒表示，本季主場日以「Together作夥」為核心概念，象徵勇士們同心協力作夥拚戰，也邀請球迷們一起加油、一起同樂，享受現場觀賽的歡樂氛圍。3天主場日賽事分別針對學生、家庭及所有球迷族群量身打造精彩活動，同時邀請NIKE、Red Bull、momo等堅強的合作夥伴共襄盛舉，歡迎所有球迷作夥來為富邦勇士加油。

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3月20日晚間7時富邦對金酒之戰，主題為「朋友作夥來」，學生朋友當天出示學生證或制服可免費入場，中場有台灣藝術大學Rooftop Mob嘻哈研究社帶來才華橫溢的演出。

3月29日晚間7時富邦對台啤之戰，主題為「家人作夥來」，邀請momo親子台最受小朋友歡迎的哥哥姐姐及momo蟲偶，讓家庭能邊看球邊同樂。

3月31日晚間7時富邦對達欣之戰，主題為「Everybody作夥來」，當天邀請連續兩年「Red Bull 3Style世界DJ大賽」台灣區冠軍音樂DJ Afro正男，以及人氣DJ志彥，雙DJ一起帶領所有球迷嗨翻全場，且賽後，富邦勇士將舉辦本季首場簽名會，感謝球迷們的支持。

富邦勇士主場日賽事現場活動熱鬧滾滾，NIKE冠名贊助中場遊戲「不客氣了logo shot大賽」，參賽者可獲贈NIKE「不客氣了」主題T恤，獲勝者更有機會帶回全套NBA球星紀念款球鞋和球衣。至於Fubon Angels啦啦隊3天都將進行賽前或中場表演，放送滿滿熱情活力。

此外，為鼓勵球迷們展現加油熱情與創意，3天主場日都將選拔「最佳夥伴獎」，該場比賽中加油最賣力的觀眾能帶回Dyson無線手持除蹣吸塵器。加油區的球迷還有機會獲得防水旅遊盥洗收納包，勇士隊每次進球後，現場會隨機發送隊徽籃球鑰匙圈等好禮。而球團推出「在一起 創意打卡」場邊活動，與現場球員人形立牌創意拍照並上傳FB打卡，前100名就可以帶回「黏在一起 球衣膠帶」。

好看、好玩、好禮拿不完的富邦勇士主場日，歡迎球迷作夥踴躍參加！更多富邦勇士主場日相關訊息，敬請鎖定Fubon Braves 富邦勇士籃球隊FB粉絲專頁。

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