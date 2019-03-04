跆拳道》踢落2位前三種子強將 蘇柏亞美國公開賽鍍銀

台灣選手蘇柏亞（中）為我國再添一銀。（蘇柏亞提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019美國跆拳道公開賽，台灣英雄再傳捷報。2018年亞運金牌蘇柏亞於女子53公斤級一路過關斬將，最終雖於決賽2：7不敵地主選手佐拉蒂基（Anastasija Zolotic），但仍替我進帳一面銀牌。總計本屆美國公開賽，台灣在對打項目獲得1金3銀3銅，戰功彪炳。

年僅21歲的蘇柏亞，是台灣跆拳道的未來之星，去年在亞運以菜鳥之姿拿下金牌，一戰成名，本屆美國公開賽是今年第一場重要國際賽事，就踢出好成績。

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蘇柏亞今於第一場比賽，就以31：1提前結束比賽晉級，第二場碰上斯洛維尼亞碧卡諾娃（Gabriela Biskarova），再以8：3獲勝，8強賽則與大會第三種子、塞爾維亞柏格達諾維奇（Tijana Bogdanovic）鏖戰到驟死賽才驚險過關，殺進4強。

蘇柏亞踢掉2位前三種子好手，拿下銀牌。（蘇柏亞提供）

準決賽蘇柏亞穩定發揮，再以18：7踢落大會第二種子、土耳其安葛絲（Zeliha Agris）挺進決賽。

金牌戰蘇柏亞遭遇2018年世青賽金牌佐拉蒂基陷入苦戰，雙方前兩回合戰成平手，但第三回合，蘇柏亞失誤，遭佐拉蒂基削到頭盔，失掉3分，方寸大亂，最後1分鐘急於猛攻，反而露出破綻，越輸越多，最終敗下陣來，與金牌擦身而過。

蘇柏亞表示，「對於此次公開賽的表現還算滿意，但心態還要更強；金牌戰前半段打得太保守，落後之後也應該要更沉穩。」

蘇柏亞（左）。（蘇柏亞提供）

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