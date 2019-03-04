排球》世界沙排巡迴賽印度站 謝雅仁／王進如傷退銀牌

謝雅仁（左）與王進如（右）在世界沙灘排球巡迴賽印度站拿下銀牌。（排球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界沙灘排球巡迴賽印度維沙哈巴南（Visakhapatnam）站，台灣男子組合謝雅仁／王進如頂著攝氏逾30高溫，4天連拚8場，強勢躋身決賽可惜最終傷退，兩人仍拿下銀牌。

謝雅仁／王進如此行自會外賽起連贏7場、僅失1局，氣勢如虹挺進冠軍戰，只不過連日拚鬥也令他們身心俱疲，與德國勁敵爭冠時沒打完就因傷退賽。賽後王進如表示，比賽最關鍵時刻腳已抽筋，輸得很可惜，但這對兩人來說仍是很棒回憶，「接下來將飛往柬埔寨，希望後面比賽可以更努力，為台灣拿下金牌。」

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謝雅仁坦承，能拿到銀牌，雖然開心，但內心難免還有些遺憾，「回去還有很多地方要繼續努力，我們目標沒有只在這裡。」他也強調，從會外賽一路挺進，過關斬將感覺非常不可思議，「真沒想過有天可以站上主舞台，非常興奮，只可惜最後沒能把這場決賽打完。」

謝雅仁（右）與王進如（左）拿下銀牌。（排球協會提供）

謝雅仁（中）與王進如（左2）。（排球協會提供）

謝雅仁（左）與王進如（右）奪銀。（排球協會提供）

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