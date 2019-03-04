日職》火腿被看好進季後賽 專家讚大王打擊技術高超

王柏融（中）。（取自北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕新球季即將開打，為了爭奪「日本一冠軍」殊榮，各隊在這個冬天爭相招兵買馬，日媒權威雜誌「棒球週刊」在季前檢視各隊補強成果，有請曾任西武、歐力士監督的球評伊原春樹預測明年洋聯排名，他認為衛冕軍軟銀仍是第一，而王柏融所屬的日本火腿有望以第三名之姿挺進季後賽。

日本火腿，季後積極補強，除了簽下海外自由球員「台灣大王」王柏融之外，網羅澤村賞投手金子弌大（金子千尋），並找來具有大聯盟資歷的洋投韓考克（Justin Hancock）和巴貝托（Johnny Barbato），先發、牛棚和打擊戰力都更上一層樓，「棒球週刊」曾針對日職各隊新球季補強做出評比，日本火腿獲得85分的高分。

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伊原春樹撰文預測，火腿新球季成績可能與去年相同，以洋聯第三名挺進季後賽，但新球季打線令人期待，超級新秀清宮幸太郎進步神速，「大王」王柏融的表現令人關注，並稱讚大王揮棒速度快，打擊技術十分廣角，有望展現台灣四割男的身手。

伊原春樹認為去年拿到日本一的軟銀依舊是洋聯第一的大熱門，投手群不管是先發和後援陣容仍相當堅強，但是最怕有傷兵，而老將內川聖一和松田宣浩的打擊表現也漸漸衰退，世代交替是必然的過程。

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