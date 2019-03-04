高中木棒聯賽》游騰堯完投、陳勝騰再見安 壽山高中搶下第5

壽山代打陳勝騰攻下致勝分，賽後遭隊友水洗攻勢。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕高中木棒聯賽排名賽戰況也激烈，桃園壽山高中和高雄三民高中爭取第5名，雙方前兩局打成2:2平手後，就形成投手戰。壽山高中先發投手游騰堯完投9局僅失2分非自責分、後段上場的陳勝騰則把握9局下得點圈，擊出再見安打，終場壽山3:2擊敗對手，拿下第5名。

壽山總教練郭東晏賽後以「終極王牌」形容子弟兵游騰堯，他說：「游騰堯絕對有全國前段班的水準，雖然以他的資質和外表不一定起眼，但這次盃賽他好幾次都在比分差距近的時候守住，證明自己的價值。」

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壽山高中總教練郭東晏於場邊下暗號。（記者廖耀東攝）

壽山創下隊史木棒聯賽最佳成績，郭東晏特別感謝同是教練團成員之一的林明輝教練，林明輝同時也是郭東晏學生時期教練。郭東晏說：「去年因為孩子出生，有段時間我沒有在隊上，很感謝林教練特別協助選手訓練。」

被教練形容為王牌的游騰堯，笑說自己常遇到比分差距近，雖然有壓力在，但也習慣了。游騰堯說，自知球速不快，靠著變化球和控球，盡可能拉長投球局數，「其實這次聯賽幾乎每場都是硬仗，勝利關鍵在團隊凝聚力。」

壽山先發游騰堯完投九局。（記者廖耀東攝）

後段上場的陳勝騰，把握9局關鍵打席，該次打席是他此役唯一一次，就建立奇功，且是棒打U15國家隊前隊友林家恩。

當時林家恩搶到兩好球，最後失投卻被陳勝騰逮到。陳勝騰說，林家恩其實是很好的投手：「第一顆他投變化球，讓我嚇到，想說怎麼那麼看得起我。再下一顆是外角直球，當時放掉就覺得可惜，心裡想只要能打到球就好，再來對方就失投，還好有把握住。」

壽山高中捕手高家俊（右）接獲隊友傳球，將攻本壘的三民跑者游博文（左）阻殺出局。（記者廖耀東攝）

壽山先發游騰堯完投九局，奪4Ｋ，失2分，靠著隊友再見安打，拿下勝投。（記者廖耀東攝）

壽山12號陳勝騰9下上場代打建功。（記者廖耀東攝）

王柏鈞衝回本壘，拿下致勝分，壽山全隊欣喜若狂。（記者廖耀東攝）

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