游泳》王星皓男子400自破全國 期待400混達東奧A標

王星皓在男子400公尺自由式打破全國紀錄。（王耀偉提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕108年全國春季分齡游泳錦標賽於台中北區運動中心落幕，台體大二年級生王星皓於男子400公尺自由式以3分54秒49締造全國紀錄，父親兼教練王耀偉表示，希望4月嘉義大運會再創新猷，更期待愛子拿手的400公尺混合式持續突破，屆時能達2020年東京奧運參賽A標。

王耀偉表示，王星皓近兩年進步很多，「現在800、1500公尺自由式的成績都有提升，所以我對他未來表現非常有信心。」擅長中長距離的王星皓，今400自「泳」破全國，改寫安廷耀2016年新加坡分齡賽3分54秒57障礙，3月20日他將前往中國雲南大理，展開為期3週高原訓練，藉此加強心肺功能，預計4月10日返台，為4月27日中正大學登場的全國大專校院運動會最後備戰。

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依國際游泳總會（FINA）東奧參賽標準，男子400公尺混合式A標為4分15秒84、B標4分21秒46，王星皓去年8月香港公開賽繳出4分15秒86、並打破全國紀錄，已拚出突破A標潛力。

王星皓於男子400自泳破全國，期待400混能達東奧A標。（王耀偉提供）

王星皓於男子400自泳破全國，期待400混能達東奧A標。（王耀偉提供）

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