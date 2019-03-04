足球》羨慕還是忌妒？穆里尼奧暗酸曼聯代理主帥

前曼聯主帥穆里尼奧。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕曼聯代理主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）接替穆里尼奧（Jose Mourinho）後，代領紅魔保持聯賽12場不敗的佳績，並衝上英超第4名，不過穆里尼奧相當不以為然，他認為球隊換教練的短時間內都會取得好成績，嘲諷索帥的意味相當濃厚。

上週，英超排名倒數第2名的富勒姆再度換帥，拉涅利（Claudio Ranieri）下台，改由名將帕克（Scott Parker）接任。對此，穆里尼奧表示：「富勒姆再度換帥並不代表他們找到了比拉涅利更優秀的教練，因為從執教經驗來看，你無法將一個曾帶領萊斯特城奪得英超冠軍的拉涅利和一個第一次帶隊的新帥相提並論。」

請繼續往下閱讀...

不過話鋒一轉，穆帥也談到了曼聯，「在足壇，更換總教練的球隊有時候會取得非常優異的成績。就像我之前執教的曼聯一樣。但是我並不相信這種變化能持續很長的時間，不過短期來看，他確實會得到令人滿意的成果。」

穆里尼奧的言論也引來曼聯球迷的不悅，認為他才是搞毀曼聯的元凶，更有球迷留言：「聘請這種人做了三年總教練，簡直是俱樂部的恥辱。」

曼聯目前以17勝7平5敗、58積分暫居英超第4，距離第3名的熱刺僅3分差。下一戰紅魔將在7號的歐冠16強戰挑戰巴黎聖日耳曼，接著11號於聯賽迎戰兵工廠，全隊力拚保住下賽季的歐冠席次。

紅魔代理主帥索爾斯克亞。（資料照，歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/