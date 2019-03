NBA》湖人兵敗如山倒 大咖球迷5元賤賣專屬貴賓席（影音）

美國知名饒舌歌手史努比狗狗(右)從年輕就是死忠湖人球迷,與湖人傳奇球星KOBE(左)相當要好。(資料照,取自IG)

〔體育中心/綜合報導〕湖人昨以109:118不敵墊底的太陽後,距離西部老八越來越遠,全隊士氣低迷,根本沒有想進季後賽球隊該有的樣子,讓資深湖人球迷也是美國知名饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)十分不滿,氣到打算以5美元(約台幣154元),賤價賣出自己在湖人主場貴賓席的票。

本季迎來「詹皇」詹姆斯(LeBron James)加盟的紫金大軍,開季還信心滿滿喊話衝擊冠軍,不料耶誕大戰後戰績卻一落千丈,雖然擊敗西部強權火箭,面對老鷹、鵜鶘、灰熊、鵜鶘、太陽,卻僅拿下1勝,不但美國媒體全唱衰,大多球迷對於湖人本季晉級季後賽也已經死心,讓從年輕一路力挺湖人到現在的饒舌歌手史努比狗狗忍不住怒飆髒話。

請繼續往下閱讀...

「今年真的太糟了,看湖人的比賽真是他X的難受,從教練開始,有人早就該滾蛋了,」昨在湖人輸給太陽後,史努比狗狗直接在社群媒體飆髒話說道,「再繼續這樣打下去是行不通的,他X的快幫詹姆斯找點幫手啊,根本不能指望這幫廢物,應該把他們全都送走!」

氣憤難平的史努比狗狗更在影片中表示,自己打算賣掉本季勝於比賽自己的專屬貴賓票,「未來兩、三年的季票我早就買好了,但我現在想賣掉本季剩餘的比賽所有的票,只要5美元,要的就趕快喊聲吧!」

Snoop Dogg has had enough with this Lakers team pic.twitter.com/v781TuX3EO