「洛城大戰」登場 今日賽事預告與轉播

湖人球星詹姆斯。（資料照，USA TODAY Sports）

早安！自由體育為您獻上精采賽事預告與轉播！

NBA例行賽持續進行，中午11點30分將上演「洛城大戰」。快艇近期拿下2連勝，值得注意的是，陣中新秀薛米特（Landry Shamet）昨狂轟7記三分彈，並打破隊史單節三分球紀錄，此役他能否延續手感並帶領球隊拿下3連勝呢？湖人近5戰苦吞4敗，球星詹姆斯（Lebron James）必須想出解決辦法，否則晉級季後賽只會越來越渺茫。

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UBA女子組預賽方面，早上10點30分開始將有4場直播要帶給球迷朋友，其中世新大學將挑戰文化大學，上學年度的1、3名球隊正面對決，球迷們不要錯過囉！

NBA

11:30 快艇vs.湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

UBA

*10:30 臺北商大 vs. 臺灣體大



*12:00 成功大學 vs. 臺灣科大



*13:30 北市大學 vs. 佛光大學



*15:00 世新大學 vs.文化大學



16:30 輔仁大學 vs. 臺灣師大



18:00 東南科大 vs.臺灣大學



*轉播：FOX體育2台

NPB熱身賽

17:00 歐力士 vs.養樂多 FOX體育

17:00 軟銀@西武 FOX體育2台、3台

高中棒球聯賽

14:00 高苑工商 vs.大理高中（季軍戰）

18:00 平鎮高中 vs.穀保家商（冠軍戰）

轉播：緯來體育

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