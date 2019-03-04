NBA》詹皇隻手難救湖人 晉級季後賽機率不到1％

湖人晉級季後賽機會越來越渺茫。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人近況十分低迷，接連輸給勝率不到5成的鵜鶘和灰熊 ，昨天也竟然不敵爐主太陽，連開啟「全力詹」模式的詹姆斯（LeBron James）也難救，湖人距離季後賽越來越遠，多家媒體也看衰，都認為湖人晉級季後賽機率不到10％，而《ESPN》預測模型BPI推估不到1％。

湖人目前戰績30勝33負，暫居西部第十，距離老八馬刺還有4.5場勝差，剩下的19場比賽中必須搶下15勝以上，才有機會爭得季後賽最後一張門票。

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而在湖人輸給爐主太陽後，知名數據分析網站《FiveThirtyEight》預測出湖人晉級季後賽的機率只有7％，《Basketball Reference》則是更低，只有1.3％，而《ESPN》的「Basketball Power Index （BPI）」指數則是完全看衰，認為湖人晉級季後賽的機率微乎其微，僅有0.9%，拉斯維加斯賭盤也開出1賠9，不看好湖人能夠急拉尾盤晉級。

如果湖人無法搶下季後賽門票的話，詹姆斯連續13季率領隊晉級的紀錄也將會中斷，連續8年打進總冠軍賽的驚人紀錄也將就此終結。

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