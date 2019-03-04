UBA》區域防守奏效 義守殊死戰氣走輔大進四強

義守擊敗輔大打進4強。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕107學年度富邦人壽UBA八強賽最終日，分居4、5名的輔仁和義守大學今進行殊死戰，雙方上半場皆施展不開，第三節義守回神發動猛攻，一波12：0的攻勢，奠定勝基。終場義守73：64擊敗輔大，搭上四強末班車。

面對輔大200公分「雙塔」曾祥鈞和吳沛嘉，義守有備而來，利用在中國移訓苦練的3-2區域聯防，有效壓制對方禁區的攻勢，加上後衛群也積極衝搶籃板，團隊籃板數38：29取得上風，尤其進攻籃板數高達12個，比對手高出4個，成為贏球的關鍵。

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義守廖浩羽。（記者林正堃攝）

義守大學蘇文儒攻下全隊最高17分，廖浩羽和羅建斌皆貢獻13分。大四主力徐鈺順上陣29分鐘，稱職扮演防守苦力，雖僅進帳5分，但收下7助攻和9籃板，成為贏球的隱形功臣。

輔大連兩年在八強最後一場殊死戰吞敗，無緣進軍小巨蛋，賽後全隊籠罩著低氣壓。

大三的曾祥鈞攻下全場最高23分和17籃板，但獨木難撐大廈，他表示，「賽前就預期對手會對我進行包夾，我期盼吸引防守者，製造給對有更大的空檔，可惜效果不彰。」

義守白曜誠與輔大曾祥鈞爭球。（記者林正堃攝）

義守呂威霆。（記者林正堃攝）

義守徐鉦順。（記者林正堃攝）

義守擊敗輔大打進4強。（記者林正堃攝）

義守擊敗輔大打進4強。（記者林正堃攝）

義守擊敗輔大打進4強。（記者林正堃攝）

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