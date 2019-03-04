中職》獅隊球員將提仲裁？ 蘇泰安：不表示意見

獅隊領隊蘇泰安。（資料照，統一獅隊提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕除了中信兄弟球員， 據悉也有統一獅球員將提出薪資仲裁，對此獅隊領隊蘇泰安今天表示，「那是球員的權利，我不會表示意見。」

目前獅隊尚有兩名球員尚未談妥合約，蘇泰安今天也仍忙著處理薪資問題，他表示：「其實針對表現好的球員，球團都已給予加薪肯定，加薪幅度在50%、60%，甚至100%都不在少數，我認為應該已經加到平均值以上，但每個人對於肯定的認知不太一樣。」

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據傳已有獅隊投手在詢問薪資仲裁事宜，對此蘇泰安則不發表意見，表示那是球員的權利，「球團方面不會去說誰有提出，只會再努力和經紀公司溝通。」蘇泰安認為，其實雙方在協商薪資時，球團仍會站在市場面去做全面考量，也希望彼此能夠取得共識。

獅隊目前只公布陳傑憲、蘇智傑和郭阜林3名主力球員薪資，其他像是去年新人王施子謙，以及在後援表現亮眼的陳韻文薪資，都尚未公開。

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