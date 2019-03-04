WSBL》林育庭砍23分 國泰逆轉台元豪取7連勝

國泰林育庭帶球切入禁區。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL女子超級籃球聯賽農曆年後在板橋體育館重新點燃戰火，克服上半場打完落後局面，衛冕軍國泰在第3節拉出一波27：13攻勢，終場以90：79逆轉，拿下7連勝。

台元上半場在彭曉彤、蘇苡瑈帶領下，三分球6投4中，取得6分領先，易籃後，卻遇上亂流，國泰打出一波17：0攻勢， 直到謝鎔竹飆進一記三分球，才稍稍止血，但已無力逆轉戰局。

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國泰林育庭今繳出全隊最高23分、14籃板，陳薇安21分次之，國泰教練鄭慧芸表示，本季第1次回到板橋體育館，球員情緒上難免比較興奮，她也點出上半場落後的問題，「上半場有太多外線出手，在沒有成功的情況下，球員應該要適時調整打法。」

開季前5戰得分都突破20分的超級新秀陳薇安，今攻下全隊次高21分，即便得分再度上看20，但她說：「今天是第1天到板橋，有點緊張，整體內容不好，並沒有很滿意。」

台元劉君儀攻下全隊最高13分、6籃板，蔡佩真12分次之。

國泰黃鈴娟帶球組織進攻。（記者羅沛德攝）

台元陳萱峰帶球進攻。（記者羅沛德攝）

國泰陳薇安籃下出手。（記者羅沛德攝）

台元彭曉彤帶球進攻。（記者羅沛德攝）

國泰鄭伊秀籃下出手。（記者羅沛德攝）

國泰藍浩語切入籃下。（記者羅沛德攝）

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