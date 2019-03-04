UBA》台師大險勝健行 四強全數出爐

健行未以主力應戰，小輸台師大。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕107學年度富邦人壽UBA八強賽所有賽程落幕，壓軸戰由地主健行科大對決台灣師範大學，兩隊雖已握有四強門票，但仍為種子順位奮力一搏。雙方鏖戰到讀秒階段才分出高下，台師大靠著陳又瑋的致勝上籃，終場83：81險勝。

四強昨全數出爐，第一名的台灣師大準決賽將碰上第四名的義守大學；第二名的國立體大，則要強碰健行科大，兩隊也是去年冠亞軍隊伍。

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沒有晉級壓力，台師大與健行皆讓12名球員輪番上陣，健行大一菜鳥高承恩攻下全場最高16分，林俊吉14分；台師大則以許軒瑜13分最高，陳又瑋則貢獻11分。

健行主力大多數時間都坐板凳，台師大輕鬆贏球坐上排名首位。（記者林正堃攝）

健行主帥劉孟竹透露，「經過8天的拚戰，也讓替補球員輪番上陣，也找尋四強戰的可用之兵。」

台師大本學年度翻身成為頂級強隊，從預賽迄今只吞下1敗；而台師大菜鳥控衛陳又瑋，在高中HBL三年皆率領南山高中打進4強，已連四年踏上小巨蛋。他表示，「雖然有豐富的攻蛋經驗，但畢竟是大學初體驗，難免有些緊張。」

台師大容毅燊上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大黃宗翰上籃得分。（記者林正堃攝）

健行陳范柏彥。（記者林正堃攝）

健行高承恩拋投得分。（記者林正堃攝）

健行谷毛唯嘉行進間出手。（記者林正堃攝）

健行郭翰拉下籃板球。（記者林正堃攝）

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