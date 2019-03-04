WSBL》準！電信高命中率轟出隊史新高 得分破百血洗台電

電信黃虹瑛籃下出手。（記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕電信女籃今碰上尋求本季開胡的台電女籃，竟變成一場飆分大戰，電信女籃全場55投34中命中率高達61.8%，三分球20投9中，內外開花轟下本季單場得分、也是隊史新高的113分，最終就以48分之差血洗台電。

首節開打後，電信很快就找到手感，多點開花積極猛攻，黃虹瑛、黃湘婷、潘姿吟表現亮眼，上半場得分都上雙，三人合砍38分率隊取得雙位數領先；易籃後，黃虹瑛繼續在開火、替補上陣的王俐云下半場也轟下10分，助隊持續擴大領先，最終就以113：65擊敗台電收下勝利。

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中華電信潘姿吟切入籃下勾射得手。（記者羅沛德攝）

中華電信黃湘婷籃下出手。（記者羅沛德攝）

電信此役4人得分上雙、上場的11人全都有分數進帳，其中黃虹瑛8投6中、三分球6投3中砍下全場最高24分，鮮少在外線出手的潘姿吟今三分球更是3投3中砍下次高的19分，黃湘婷挹注16分，替補上場的王俐云也展現高效率，上場不到15分鐘也有12分進帳。

台電李郡歡上半場火力全開砍下15分，可惜下半場僅拿2分最後攻下全隊最高19分，郭佳紋砍下13分次之，另有5助攻、游楷樂則繳出12分。

電信文祺籃下出手。（記者羅沛德攝）

電信徐千惠切入籃下得手。（記者羅沛德攝）

中華電信劉嘉瑋（左）禁區出手、遭台電游楷樂（右）打手犯規。（記者羅沛德攝）

電信劉嘉瑋切入籃下得手。（記者羅沛德攝）

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