MLB》解決「心病」歸隊球速驟降 簡森：不要太在乎測速槍

簡森熱身賽首戰投1局無失分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕季後動完心臟手術的道奇終結者簡森（Kenley Jansen），今天首度在春訓熱身賽登板，面對遊騎兵投1局用10球，無安打無失分，另有1次三振，投球內容不錯，但是最快球速掉到只有92英哩。簡森對此並不擔心，剛開始這很正常，自己不會再被測速槍所影響。

簡森今天在第3局上登板，中繼1局雖讓該局首名打者潘斯（Hunter Pence）靠著守備失誤上壘，但隨後接連解決三名打者，其中三振掉了馬札拉（Nomar Mazara），但令人關注的卻是他的球速不如以往來得快，今天大概在89至92英哩之間，比以往動輒95英哩上下的火球有一段差距。

請繼續往下閱讀...

「這在春訓很正常，」簡森認為自己曾因為過於在乎測速槍所顯示的數字，而受過教訓，想要催球速，但卻讓自己的球威下降，因此他不會再重蹈覆轍，「球速會慢慢回來的，不要被測速槍的數字而迷惑，那都是球迷愛看，讓打者打不好就是一切。」

簡森也提到，自己在休賽季積極減肥瘦了11公斤，也減輕心臟的負擔，他也感謝投手教練Rick Honeycutt的指導，目前投球懂得利用更多下半身的力量，讓自己投球更加輕鬆。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/