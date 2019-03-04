網球》費爸挾百冠世界排名重回前4 「7784」成希臘第一人

費德爾在杜拜男網賽單打賽中爭冠，笑捧賽史第8冠，集滿職業生涯第100座金盃，世界排名也重回第4。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP今天公布最新男子世界排名，「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）挾著在杜拜男網賽封王收下個人單打百冠的氣勢，重返世界前4，而在杜拜男網奪銀的希臘新星「7784」西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）則衝上第10名，成為首名衝進男單前10的希臘球員。

本週男單前三名沒有變動，一樣由喬科維奇（Novak Djokovic）穩坐球王寶座，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）第二，德國新星小茲維瑞夫（Alexander Zverev）排在第三。

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而「高齡」37歲的費德爾日前在杜拜男網單打決賽挾2個6：4強壓希臘20歲超級新秀西西帕斯，不但一報今年初澳網大滿貫16強輸球之仇、笑捧賽史第8冠，更集滿職業生涯第100座金盃，再度樹立紀錄里程碑，世界排名也從第七回到第四。

希臘超級新秀西西帕斯，雖然此次碰上費爸無緣再次上演澳網奇蹟，近來8連勝也遭終止，不過靠著在杜拜男網奪下亞軍，順利衝上第十名，成為ATP史上第一位單打世界前十的希臘選手。

20歲希臘新星齊齊帕斯衝上世界前10，成希臘第一人。（資料照，歐新社）

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