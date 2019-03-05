MLB》陳偉殷主場先發也不穩 2局失4分、熱身賽防禦率高達24

陳偉殷熱身賽表現不穩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天凌晨在春訓熱身賽先發面對國民，他投2局失掉4分，至今熱身賽兩戰投球，其防禦率高達24.30。球隊最後以9：8獲勝。

陳偉殷此戰是在自家春訓基地Roger Dean Chevrolet Stadium球場先發，首局讓對手三上三下，不過第二局遇到亂流，國民鈴木清（Kurt Suzuki）敲安，1出局後，陳偉殷對國民史蒂文森（Andrew Stevenson）投觸身球，下棒泰勒（Michael Taylor）敲帶有1分打點安打，狄佛（Wilmer Difo）敲安，國民攻占滿壘，桑契斯（Adrian Sanchez）敲高飛犧牲打，國民再添1分。

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第三局陳偉殷表現仍不穩，國民開路先發伊頓（Adam Eaton）獲保送，倫登（Anthony Rend）、齊默曼（Ryan Zimmerman）連敲二壘安打，讓國民再得2分。陳偉殷則被打退場。

總計陳偉殷2局投球，被敲5安打失掉4分，有1次保送、1次觸身球。熱身賽至今先發兩場，防禦率高達24.30。

國民鈴木清跑回本壘得分。（美聯社）

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