MLB》克蕭肩傷困擾 恐趕不上開幕戰

道奇王牌投手克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）受到左肩傷勢困擾，至今熱身賽還未正式登板投球。距離新球季開幕戰剩下24天，克蕭可能趕不上開季。

大聯盟官網報導，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「主要的是他朝正確的方向前進，當他準備好時，就是可以比賽的時候。」克蕭今天仍進行傳接球，羅伯茲認為消炎藥物有起作用。

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「我沒有看他丟球，但當他離開球場，我和他說話時，他相當興奮。」羅伯茲說，「這對我們來說是好事。」羅伯茲也提到，克蕭明天會再丟球。

道奇先發群可能會少了克蕭，羅伯茲認為球隊先發輪值夠深。目前道奇先發群有畢爾勒（Walker Buehler）、希爾（Rich Hill）、韓籍投手柳賢振、日籍投手前田健太、史崔普林（Ross Stripling）等人。

23歲左投烏里耶斯（Julio Urias）也有機會爭取先發一席，但他左肩曾動手術，球隊高層決定要控制他的投球局數，以致於8、9月，甚至10月季後賽時，能用到這名好手。

「最重要的是讓克蕭做好準備，並在身心上保持自信。」羅伯茲說，「這些都比在開幕戰先發名單還要重要。」

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