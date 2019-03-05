MLB》美聯塞揚賠率出爐 洋基40號王牌居第三

塞維里諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國外賭盤網站《BetOnline》近期更新2019年美聯塞揚獎的賠率，洋基王牌塞維里諾（Luis Severino）以1賠9排在第三。

第一名是印地安人的「撲克臉王牌」克魯伯（Corey Kluber）的2賠5力壓群雄，第二則是紅襪的王牌左投塞爾（Chris Sale）的1賠3，再下一名就是塞維里諾。

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25歲的塞維里諾在2017年時就曾在美聯塞揚獎投票中高居第三，他已連續兩年入選明星賽，這兩年總成績是33勝14敗，自責分率3.18。至於洋基其他先發投手的塞揚賠率分別為派克斯頓的1賠22、田中將大的1賠28、哈普（JA Happ）的1賠50。去年美聯的塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）是1賠16。

國聯部分榜首為國民王牌薛哲（Max Scherzer），賠率為2賠5；而去年國聯塞揚獎得主德葛隆（Jacob deGrom）則以2賠7僅追在後。

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