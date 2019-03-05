全英賽》戴資穎三連霸難度不小 辛度、賽娜爭印度女將首冠

戴資穎。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的全英公開賽將在明天（6日）正式開打，台灣一姊戴資穎要力拚三連霸，上一位在這項大賽達成三連霸的選手，則是中國名將林丹妻子謝杏芳。此外，印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）、前球后賽娜（Saina Nehwal）兩人也將爭印度女將全英賽首冠。

世界羽聯（BWF）今天撰文指出，戴資穎前兩年都在全英賽奪冠，今年有望成為自2005年至2007年的謝杏芳之後，第一位達成全英賽三連霸的女子單打選手。

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戴資穎。（資料照，法新社）

該文也提到，戴資穎過去兩年稱霸羽壇，但她去年香港賽和年終賽都因傷退賽，今年的馬來西亞大師賽，小戴則是在八強賽止步，這也是她本季至今唯一參加的巡迴賽。

戴資穎全英賽首戰將面對世界排名第13的加拿大華裔好手李文珊，最快八強有可能碰上賽娜。

辛度。（資料照，歐新社）

世界女單近年來好手眾多，官網點名近況不錯的三名女將，包含辛度、賽娜、以及日本女將山口茜。

賽娜。（資料照，美聯社）

辛度去年奪得年終賽冠軍，終結悲情的「亞軍宿命」。但擁有百年歷史的全英賽，至今沒有印度女子選手奪冠，辛度和賽娜兩人今年有機會挑戰；此外，在印尼大師賽摘冠的賽娜，她在2015年曾打進冠軍戰，可惜敗給瑪琳（Carolina Marin），無緣后冠。

山口茜。（資料照，歐新社）

山口茜過去幾個月狀況下滑，不過她在上週的德國公開賽捲土重來，決賽中打敗泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），奪得冠軍。山口茜也有爭冠的機會。

另外，台灣其他好手方面，男單部分，王子維在全英賽首戰面對旺查倫（Kantaphon Wangcharoen）；周天成則是面對中國選手黃宇翔；男雙部分，李洋/王齊麟、盧敬堯/楊博涵、廖敏竣/蘇敬恒都有參賽。

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