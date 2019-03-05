NBA》勇士拚三連霸 真的向昔日奪冠功臣招手了！

2015年勇士奪冠功臣之一柏格特。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士想找回34歲澳洲長人柏格特（Andrew Bogut）的傳聞不斷，今總教練柯爾（Steve Kerr）證實勇士的確有意願，還派人到澳洲訪視，但並未透露更多細節。

柏格特是2015年勇士奪冠陣容功臣之一，但被大小傷病拖垮，柏格特去年返鄉加盟NBL雪梨國王隊延續籃球生涯，繳出出色成績，拿下MVP及最佳防守球員頭銜，證明寶刀未老。

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現NBA賽程進入衝刺階段，各隊積極備戰季後賽，《The Athletic》記者Shams Charania消息指出，擁有豐富經驗的柏加特成搶手貨，力拚3連霸的勇士就是其中一隊，柯爾今受訪時也證實此事。

《ESPN》報導，柯爾表示，球隊曾與柏格特的團隊談過，另一方面，總管特助哈里斯（Larry Harris）也曾飛往澳洲訪視柏格特的狀況，但柯爾並不願透露更多細節。

勇士盼組最強陣容力拚三連霸，禁區戰力成補強首要，買斷市場沒尋到好幫手，柏格特無疑是目前最佳人選，杜蘭特（Kevin Durant）表示，「畢竟他曾是其中一員，熟悉勇士隊作戰模式，而且擁有豐富經驗，很期待他的加入。」

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