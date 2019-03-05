MLB》洋基曾出價競標哈波？總管凱許曼這樣說

哈波。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖哈波（Bryce Harper）在上週風光加盟費城人，反而是多年以來被認為可能會是哈波買家的洋基卻毫無動作，而另外一個熱門自由球員馬查多（Manny Machado）也未如多數媒體料想的會前進紐約。

媒體向洋基總管凱許曼（Brian Cashman）提問洋基是否有參與競標哈波的動作，凱許曼只簡短地回答：「沒有。」他說，「我們已經對現有陣容感到很興奮並開始運作了，而我們也希望一切已經足夠。當然在某些條件下我們希望球隊能夠更進步。」

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《SNY》的記者Andy Martino報導，洋基對於哈波在攻守端不穩定的表現感到憂慮，而總管凱許曼在去年冬季會議上也強烈建議洋基不應該追逐哈波。另外，雖然洋基對哈波興趣缺缺，但確實與馬查多陣營有進行過會面。

最終洋基以交易來左投派克斯頓（James Paxton），簽下哈普（JA Happ）、布里頓（Zack Britton）和奧塔維諾（Adam Ottavino）等人結束了這個休賽季的採購行動。

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