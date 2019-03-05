NBA》湖人該贏未贏「問題大」 詹姆斯與隊友不同調

左起庫茲馬與詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人近期敗多勝少，特別是在前一戰敗給聯盟墊底的太陽，士氣完全被擊垮，庫茲馬（Kyle Kuzma）坦言「球隊問題很大」，但詹姆斯（LeBron James）卻一口否定陣中小將的說法。

湖人敗給109：118太陽，連墊底球隊都贏不了，更遑論想衝擊季後賽，庫茲馬賽後灰心的說，「我真的不知道怎麼了，球隊有些地方不太對勁。」

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《湖人國度》報導，詹姆斯並不認同隊友說法，他說：「我很清楚我們是一支經驗稍顯不足的球隊，很多時候可以做得更好，但作為一支年輕球隊，我早就明白會遇到什麼樣的狀況，一定會有很多起伏。」

當紫金大軍陷入迷航時，曾多次傳出球隊內部動盪，但詹姆斯認為傷病才是最大主因，「很不幸的，我們一整季遇上很多傷病問題，但內部沒有問題，輸球的時候總有很多事情可以拿出來檢討，我相信我們可以打得更好、更穩。」

想要衝擊季後賽，給湖人的時間真的不多了，剩下19場的比賽，場場都相當關鍵，湖人與八強還有3.5場勝差，今將對上第7的快艇。

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