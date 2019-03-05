MLB》黃暐傑大聯盟熱身賽初登板 後援1局無失分

黃暐傑。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天在熱身賽面對洛磯，台灣小將黃暐傑首次在大聯盟春訓中登板，他後援1局無失分，球隊最後以4：4戰成平手。

黃暐傑此戰在比賽6局上中繼，他連續讓洛磯打者麥馬漢（Ryan McMahon）、雷諾茲（Mark Reynolds）擊出滾地球出局，塔皮亞（Raimel Tapia）靠遊騎兵游擊手懷特（Eli White）傳球失誤上壘，下棒瓦雷卡（Pat Valaika）敲安，洛磯2出局攻占一、二壘。黃暐傑及時穩定，讓桑德斯（Michael Saunders）敲滾地球出局，化解失分危機。

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總計黃暐傑1局投球，被敲1安無失分，防禦率「0」。這場也是他生涯首度在大聯盟熱身賽中亮相。

黃暐傑去年球季中被響尾蛇交易至遊騎兵，整季分別待在高階1A、2A，合計出賽38場中有2場先發，戰績7勝3敗防禦率3.33。遊騎兵今年把黃暐傑放進40人名單，讓他首度參與大聯盟春訓。

黃暐傑。（資料照，今日美國）

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