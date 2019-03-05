NBA》讚林書豪永不退縮 哈登坦言暴龍難對付

林書豪和哈登當過兩年隊友。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭明將於主場與暴龍交手，挑戰6連勝難度不小，除了原有的堅強陣容外，哈登（James Harden）認為，暴龍透過季中交易讓戰力再次升級，還特別點出前隊友林書豪，大讚他是一名「永不退縮」的聯盟好手。

暴龍補進M.加索（Marc Gasol）和林書豪，陣容實力提升，也充分展現問鼎冠軍的決心，哈登坦言，暴龍變得更加難以對付，「他們是一支很棒的球隊，有足夠的板凳深度，還找來了M.加索和林書豪，真的是不好打的一戰。」

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哈登今練球後接受各家媒體聯訪，談到他對林書豪的看法，「我們曾共事過，他是一位永不退縮且充滿競爭力的球員，而且他總是很努力。」

林書豪曾在2012-14年效力火箭，他與哈登短暫合作過2年，如今已輾轉到東部強權暴龍，林書豪生涯過去出戰火箭場均可拿下9.3分，但昨先發整場8投0中表現大失常，林書豪得盡快重拾手感，才能贏回教練團信任。

林書豪對活塞先發只拿1分。（資料照，今日美國）

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