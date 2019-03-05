NBA》小將祖巴克不滿被交易 自認若留湖人能幫助球隊

快艇中鋒祖巴克。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕從湖人隊被交易至快艇的潛力中鋒祖巴克（Ivica Zubac），他近日受訪坦言，幾乎都會看前東家的比賽，認為若留在湖人，能幫助球隊，「但他們不再是我的球隊了」。

美媒《Clutch Points》報導，快艇今天將和湖人上演「洛城大戰」，祖巴克對此相當興奮，「我等不及了。」這場比賽將是他自交易後，首次面對前東家，「他們是一支危險的球隊，也是一場重要的比賽，所以我們要做好準備、專注。」

請繼續往下閱讀...

快艇在美國時間2月7日的交易大限前，送出前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala），換來祖巴克和前鋒畢斯利（Michael Beasley）。自那次交易後，湖人過去9場輸了6場，而快艇則是過去8場贏了5場。

被問到至今是否關注湖人，祖巴克坦言，「我幾乎每場比賽都會看。」他指出，「每次看到湖人的比賽，我的感覺就是，『若我還在那，能幫助他們，肯定能在球場上做出貢獻』，但他們已經不是我的球隊了。」

祖巴克來到快艇後，8場比賽平均每場有8.8分、7.3籃板、1.5次助攻、賞出1次火鍋，這段期間的投籃命中率為46.6％，平均上場時間為19.4分。

快艇目前戰績36勝29敗，暫居西部第七；湖人則是以30勝33敗暫居西部第十。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/