MLB》洋基沒買哈波太可惜？ 美媒選出六大最後悔操作

哈波。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕《Bleacher Report》的作家Jacob Schafer選出了今年MLB休季六個會讓球隊最後悔的操作，其中小熊續留海默斯（Cole Hamels）、洋基沒試圖簽下哈波（Bryce Harper）都入選。

Schafer選出的第一是小熊隊執行了35歲老將海默斯的2000萬美元選擇權。儘管海默斯在來到小熊後表現出色，但因為將資金投住在海默斯身上，之後小熊未再有任何大動作，沒對陣容作出顯著升級。

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海默斯。（資料照，今日美國）

第二則是儘管有著優秀外野深度的洋基，卻自使自終都對哈波持觀望態度的洋基，看著哈波降臨費城。洋基本可以利用哈波來平衡打線中左右打的比例，而且若能組成哈波－賈吉（Aaron Judge）－史坦頓（Giancarlo Stanton）的外野連線，那一切都會看起來再有意義不過了，而這也是過去洋基的手法，他們在資金上的考量應該要被遣責。

哈波最終以13年330億美元加盟費城。（今日美國）

第三則是印地安人對於外野的補強作的不夠多。即使他們能夠順利從美中出線，但他們也很難在外野沒有足夠優秀的球員的情況下與其他美聯列強競爭。

第四是衛冕冠軍紅襪在守護神金布瑞（Craig Kimbrel）離隊後，沒能為球隊增添一名終結者；第五則是陷入重建和競爭路線兩難的巨人沒盡早將合約年的王牌邦賈納（Madison Bumgarner）交易出去；第六是重建中的遊騎兵給了31歲的林恩（Lance Lynn）一紙3000萬美元的合約。

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