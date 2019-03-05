NBA》魏德第四節殺手級表現 超越喬丹成最會搧鍋後衛

魏德扮第四節先生拿14分、全場23分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕熱火招牌球星魏德（Dwyane Wade）今再度大顯神威，最後階段的關鍵上籃，替球隊鎖定勝利，進帳全場最高23分，幫助熱火114：113擊敗來訪的老鷹。

魏德今扮演第四節先生，單節狂飆14分，包含最後46.6秒操刀的重要上籃，讓熱火將比分改寫成114：111，老鷹讀秒階段2罰命中，但沒有多餘機會，最終雙方以1分之差分出勝負，熱火2連勝、近4戰3勝。

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魏德今替補出賽31分鐘，17投10中拿23分，另有5助攻、2籃板、2阻攻，生涯例行賽總阻攻達877個，若加上季後賽成績就有1052記火鍋，超越「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的1051個，成為史上最會搧鍋的後衛。

魏德和卡特賽後致意。（今日美國）

老鷹42歲老將卡特（Vince Carter）此役也有精采表現，他射下7記三分彈、拿全場次高的21分，生涯總得分25292分超越米勒（Reggie Miller）排史上第20；菜鳥T.楊恩（Trae Young）11投4中拿14分外帶8助攻，老鷹奮戰到最後以1分差惜敗，近3戰吞2敗。

卡特全靠外線取分，7記三分彈拿21分。（今日美國）

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