棒球》頂新和中職會面 魏應充盼以棒球感動台灣

頂新集團三董魏應充（右）今天會晤中華職棒聯盟會長吳志揚（左）。（頂新和德文教基金會提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕頂新集團三董魏應充今（5日）會晤中華職棒聯盟會長吳志揚，親自表達加入中職第5隊的決心；頂新集團並發表聲明，期盼「以棒球感動台灣、榮耀台灣」。

魏應充今天上午和吳志揚會面，除了當面表達味全龍加盟的決心，也已責成團隊，希望領隊、總教練人選必須在3月底、4月初到位。頂新目前已成立職棒籌備處，並邀請味全龍前領隊任中傑擔任資深顧問，吳志揚下午也會對外說明目前第5隊進度。

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在雙方碰面過程中，魏應充分享自小熱愛棒球，即便年少時感染結膜炎，也會半夜爬起來和兄弟姐妹一起觀看威廉波特少棒賽。到了3年前面臨人生低潮，魏應充仍難忘棒球夢，積極推動接棒未來基層棒球公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，未來更要讓青少棒球員也有機會到日本一圓甲子園夢。

如今中職進入30年，魏應充也全力恢復味全龍成為第5隊，期盼讓職棒賽事更好看。他並希望吳志揚能促成其拜會4隊領隊，共同促成美事，「不論未來夢想的舞台是在日本甲子園或是日本職棒，或是再回到台灣的職棒味全龍，相信孩子們一定都能用棒球來榮耀台灣!來感動台灣!感動全世界!」

頂新集團三董魏應充（右）今天會晤中華職棒聯盟會長吳志揚（左）。（頂新和德文教基金會提供）

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