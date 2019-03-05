MLB》伸卡塞揚為何遲遲未簽約？美媒這樣解答

凱可。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）兩人都以風光的大合約找到新東家，但2015年的塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）仍遲遲未有簽約消息傳出，美記者撰文分析原因。

ESPN的知名記者Buster Olney分析，若是10年前的凱可有機會拿到一份6年1.5億美元的合約，但如今各球團都已對超過30歲的球員提供長約非常謹慎。

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另外，曾競標左投哈普（JA Happ）的那些球隊也同樣對凱可有興趣，但是對於凱可的要價卻步，最終哈普與洋基隊簽下2年3400萬附帶選擇權的合約。還有當今大家都想要找到球速飛快的投手，但凱可並非以火球著稱，也是他的一項不利因素。

最後，由於目前各隊都已展開春訓，各隊補強動作都大致完成。當稍早時各隊都還有寬裕的薪資空間，但現在大家已經把資金用光了或是不願繳納豪華稅，且若簽下凱可得要多丟失一個選秀權，目前傳出的消息是費城人有意用短期合約來爭取凱可的加盟。

擅長投伸卡球的凱可曾在2015年奪下美聯塞揚獎，生涯總滾飛比高達2.64，去年投204.2局拿下12勝，自責分率3.74。

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