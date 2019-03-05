NBA》馬刺21分領先差點翻盤 金塊吞3連敗

德羅森拿24分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺全場最多領先21分差點不夠用，第四節遭遇金塊強勢反撲，J.穆雷（Jamal Murray）最後49.6秒飆進三分彈，追到1分差，但之後多次出手未果，終場馬刺以104：103勝出。

馬刺首節全隊多點開花，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）一人獨拿11分最高，首節打完就取得19分領先，看起來勝負底定的比賽，卻差點在決勝節翻盤。

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金塊的J.穆雷帶頭反攻，單節8投5中就有4顆三分彈砍14分，但之後連續2次出手未果，約基奇（Nikola Jokic）還發生致命失誤，儘管蓋伊（Rudy Gay）2罰全數落空，金塊布署最後一波進攻失敗收場，馬刺1分差收下勝利。

J.穆雷第四節拿14分。（美聯社）

德羅森（DeMar DeRozan）24分為馬刺隊最高，艾德瑞吉22分居次，金塊以J.穆雷的25分表現最佳，約基奇有22分、10籃板、6助攻，金塊吞下3連敗，但42勝21敗仍是西部第二。

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