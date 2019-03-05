NBA》沒看錯！西部墊底太陽 送龍頭公鹿本季首次連敗

歐布瑞末節拿11分、全場27分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽擊敗湖人後，今對上聯盟龍頭公鹿再繳出精彩一戰，靠著歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）第四節獨攬11分、全場27分外帶13籃板的神勇演出，終場以114：105逆轉奪勝，讓公鹿吞下本季首度連敗。

太陽本季依舊在重建掙扎階段，戰績相當低迷，是聯盟首支確定無緣季後賽球隊，不過，近期打得有聲有色，特別是今天碰上聯盟第一公鹿，三節打完還落後10分，靠著歐布瑞帶頭反撲，拉出14：5的攻勢翻轉戰局，完成一場讓人驚嘆的逆轉秀。

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亞德托昆波21分13籃板。（法新社）

公鹿48勝16敗傲視全聯盟，今爆冷吞敗遭太陽橫掃，也是本季唯一1次連敗，亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）讀秒階段6犯畢業，此役他14投8中拿21分，外帶13籃板6助攻，布洛格登（Malcolm Brogdon）19分居次。

太陽過去曾慘吞17連敗，此役打出不放棄的堅韌精神，全隊共5人得分破十，除歐布瑞27分、13籃板，布克（Devin Booker）有22分、7助攻貢獻，狀元郎艾頓（Deandre Ayton）19分、12籃板、3阻攻。

歐布瑞。（法新社）

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