網球》謝淑薇印地安泉出擊 相隔6年榮膺女單種子

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業網球進入北美硬地賽季，男、女共站的美國印地安泉站網賽單打籤表出爐，甫於杜拜締造空前佳績的謝淑薇，榮膺女單27種子，首輪免戰直接晉級，坐等英國孔塔（Johanna Konta）對決法國巴曼提耶（Pauline Parmentier）的勝方出線。

這項陽光加州進行的WTA Premier Mandatory大賽，女單多達128籤，本週最新世界排名27的謝淑薇，相隔6年榮膺種子，近況甚佳的她，屆時64強不論對上英、法敵手，都有機會順利開胡。小薇過去與孔塔交手5回贏了2次，包括2017年法網大滿貫爆冷突圍，也是她首度扳倒世界前十；此外小薇也曾與巴曼提耶過招，2010年首爾會外同樣獲勝。

請繼續往下閱讀...

上月杜拜女網錦標賽，謝淑薇遇強更強銳不可當，4連勝首開台將挺進「WTA超5（ Premier 5）」單打4強紀錄。尤其連斬德國第5種子「左手劍」柯珀（Angelique Kerber）、捷克第4種子普利絲可娃（Karolina Pliskova），已生涯第5度強壓世界前十大高手， 靈巧多變的「淑薇Style」以小搏大，準決賽也把捷克第2種子柯薇妥娃（Petra Kvitova）嚇出身冷汗，儘管最終6：3、2：6、4：6惜敗，仍被WTA官網譽為「巨人殺手」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/