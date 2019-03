MLB》陳偉殷薪水高難交易 美網站：只能DFA

陳偉殷。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天在熱身賽面對國民,先發2局失4分,熱身賽兩戰的防禦率高達24.30。美國網站「Marlin Maniac」指出,陳偉殷的薪水讓他不可能被交易,馬林魚唯一的選擇就是DFA(指定轉讓)。

「Marlin Maniac」撰文提到,羅培茲(Pablo Lopez)的薪資只佔陳偉殷的薪水不到3%,卻提供球隊先發輪值更好的選擇。他今天後援投了3局,被敲2安沒有失分,沒有保送,送出1次三振,據大聯盟官網指出,羅培茲此戰最快有97英哩。

年僅22歲的羅培茲今年在熱身賽出賽2場,共投5局,被敲3安失1分,投出1次保送、4次三振,其防禦率為1.80。

該文指出,相比之下,陳偉殷這兩場熱身賽共投3.1局被敲10安,2次保送、以及1次觸身球,被打擊率高達0.526。馬林魚高層未來數週會有個困難的決策,決定陳偉殷未來的定位。

陳偉殷今年的合約為2000萬美元,他和球隊還有兩年合約。「Marlin Maniac」在推特上發文說,陳偉殷的薪水讓他不可能被交易,唯一的選擇就是DFA;《太陽哨兵報》馬林魚隨隊記者Wells Dusenbury則在推特上發文說,陳偉殷剩下2年4200萬美元薪水。

Wei-Yin Chen’s salary makes him impossible to trade. His on-field play makes him impossible to keep. The only option left is to DFA. There are 11 starting pitchers in camp that would better serve the #Marlins in 2019.