NBA》「全力詹」救不了湖人 自家球迷喊：我們要Kobe！

詹姆斯喪氣低頭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管詹姆斯（LeBron James）賽前喊話試圖提振士氣，湖人今主場對上快艇還是未能反彈，最終以105：113吞下3連敗，引爆觀眾不滿情緒，噓聲伺候自家球員，還有人在詹姆斯（LeBron James）投籃失手時高喊「我們要Kobe！」，完全不給一哥面子。

詹姆斯明星賽後誓言開啟「季後賽模式」，然而湖人在這之後的7場比賽只拿到2勝，全隊士氣低落，即便賽前透過信心喊話鼓舞隊友，湖人還是未能觸底反彈，比賽末段主力戰將庫茲馬（Kyle Kuzma）還因右腳踝扭傷退場，不確定是否會影響往後出賽，為湖人拚搶季後賽門票之路蒙上陰影。

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詹姆斯此役燃燒近43分鐘，18投9中拿27分、8籃板、6助攻，朗度 （Rajon Rondo）拿24分、10籃板、12助攻大三元數據，哈特（Josh Hart）替補拿13分，湖人落敗後距離八強大門擴大至5.5場勝差。

詹姆斯拿27分、8籃板、6助攻。（法新社）

快艇季中送走主力T.哈里斯（Tobias Harris）進入重建工程佈局未來，但在西部仍具有一定競爭力，加林納里（Danilo Gallinari）扛下全隊最高23分，板凳暴徒L.威廉斯（Lou Williams）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）分別有21分及14分、11籃板貢獻，快艇3連勝，戰績排西部第7。

加林納里扛下快艇隊最高23分。（美聯社）

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