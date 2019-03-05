中職》吳志揚、魏應充會面 預計4月中遞交加盟企劃書

〔記者吳清正／台北報導〕中職會長吳志揚今天上午和頂新集團三董魏應充會面，就頂新重組味全龍加盟中職的相關事項交換意見。吳志揚會後表示，建議頂新在4月中旬遞交加盟企劃書，並計劃安排魏應充和4球團代表會面。

這是頂新傳出要重組味全龍之後，雙方高層首度會面。吳志揚下午和頂新發言人歐陽劭瑋一起公開說明會談結果。吳志揚表示，頂新遞交加盟企劃書後，將召開常務理事會，預計4月底完成審核，新球隊就可以趕上6月底的季中選秀。

請繼續往下閱讀...

歐陽劭瑋表示，魏應充已親自看過新竹球場和澄清湖球場，正在收集資料，進行科學化的數據驗證，再決定未來的主場，至於訓地基地則可能設在頂新的故鄉彰化。

歐陽劭瑋不諱言，加盟中職有一定的時程限制，4月中要交出企劃書，時間的壓力很大，會繼續向會長請益。

中華職棒會長吳志揚（左）、頂新集團發言人歐陽劭瑋（右）5日出面說明頂新籌組職棒球隊進度。（記者廖振輝攝）

中華職棒會長吳志揚（左）、頂新集團發言人歐陽劭瑋（右）5日出面說明頂新籌組職棒球隊進度。（記者廖振輝攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/