高球》全國業餘春季錦標賽開打 廖崇漢技壓群雄

廖崇漢首輪70桿，在108年高爾夫春季錦標賽男A組第一輪領先群雄。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕108年全國業餘高爾夫春季錦標賽5日在關西老爺球場開打，全國球場培訓選手廖崇漢靠後9洞33桿的優異演出，以70桿在男A組技壓群雄，也和19歲以上的公開男子組楊浚頡並列所有參賽選手之冠。

其他各組第一輪領先的選手分別是：男B組陳亮宇71桿，女A組葉家儒75桿，女B組廖信淳78桿、女公開組楊斐茜76桿。

請繼續往下閱讀...

廖崇漢今年未參加月賽，去年12月的冬季錦標賽，以第10名取得參加今年春季賽的最後一張門票，因為比賽減少，他在前9洞施展不開，後9洞調整策略，抓了3隻小鳥，沒有柏忌，彌補了前9洞的缺失。「我在後9洞把落球區放寬變大，感覺自己的失誤比較少，信心也跟著上來，推球更順手，也扭轉了前九洞的劣勢。」

廖崇漢去年11月曾獲中國大陸海南業餘公開賽冠軍， 今年初也參加台青盃比賽，之後就處於半休息狀態，所以前9洞都一直在找比賽感覺。「通常我的比賽狀況呈波浪狀，起伏不定，比較不容易掌握，也許這是我要克服的問題。」

男子B組以71桿領先群雄的陳亮宇同時也是同組15位選手中，唯一低於標準單的選手， 他認為自己的比賽策略正確，先求穩再求遠，不會一味的追求距離，因為打法保守，以平常心應對，反而締造佳績。

陳亮宇71桿在男子B組領先，圖左為陳亮宇媽媽。（主辦單位提供）

陳亮宇曾獲得2次季賽冠軍，7歲時因骨科名醫父親陳秋銘赴美進修，而受美式高爾夫的薰陶。他的母親表示，陳亮宇在美國接受高爾夫訓練之餘，也參加20多場兒童高爾夫比賽，基礎不錯，再加上對高爾夫情有獨鍾， 應該是表現優異的主要原因。

賽事總監詹明宏表示，關西老爺球場果嶺的坡度、造型都很有挑戰性，再加上最近草皮受到細菌感染，不是很平順，所以推桿的難度更高。尤其第9洞左有水溏，右有四株椰樹， 稍不留意就會失手。「今天上午 第9洞就有2球卡在椰子樹上， 最後只能罰桿。」第一輪98人出賽，在第9洞只僅5人博蒂，40人平標準桿，53人柏忌或雙柏忌。

選手常因第9洞的椰子樹和水溏而無法締造佳績。（主辦單位提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/