HVL》無所畏懼！豐原高商挑戰賽史首見6連霸

107學年度HVL高中排球甲級聯賽週四、週六及週日在台北天母體育館展開最終6強決賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HVL高中排球甲級聯賽週四、週六及週日在台北天母體育館展開最終6強決賽，男子組強權豐原高商將挾著46連勝不敗紀錄，尋求史無前例6連霸，豐商教頭葉忠桂透露，「各隊一定都想把我們拉下，我只告訴球員要無所畏懼。」

豐商自102學年度奪下隊史第4座冠軍，至今在聯賽戰場攻無不克，即使球員陸續畢業，每屆依然是令人畏懼的強權。值得一提的是，葉忠桂正是102學年度的冠軍教頭，他笑說，「高中球員並不如成人球員穩定，所以我從未想過能拉出這麼多連勝，現在決賽依然是從零開始，就看球員的臨場反應。」

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豐商教練葉忠桂（左）及隊長陳昱諺（右）志在冠軍。（記者林岳甫攝）

葉忠桂近期不斷加強球員的心理素質，期待能克服龐大的連霸壓力。豐商隊長陳昱諺透露，「我們不把連霸當壓力，這是我們進步的動力。」

豐商在複賽階段不只連勝，且總共只丟2局，在6強決賽獲得種子，將等待福誠高中、屏榮高中之間的勝方；福誠連2年在冠軍賽鎩羽而歸，這回志在復仇。

男子組6強另一組由曾文農工、瑞芳高工對戰，贏家將對陣坐擁賽史最多10冠的華僑高中。

在女子組部分，尋求隊史首次3連霸的東山高中，以及11度稱后的中山工商將以逸待勞，東山將等華僑高中、內湖高中，中山將對戰景美女中、鶯歌工商的贏家。

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