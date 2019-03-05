高球》泰后盃強敵環伺 我國3女將力拼金盃

2019泰后盃亞太女子高球隊際錦標賽。右起教練徐易騰，選手安禾佑、陳伶潔、邱譓芠。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，訂6日上午在澳洲阿德雷德Glenelg球場揭幕，我國派出國手選拔賽前3名陳伶潔、邱譓芠、安禾佑參賽。

與賽14隊中亦不乏名將角逐，最具代表性的應屬去年雅加達亞運團體金牌及個人銅牌得主、菲律賓的帕丹加南（Bianca Pagdanganan），年初在中國業餘公開賽大勝對手19桿封后的韓國女將Sohn Ye-Been，以及挾著2018全日業餘及青少女雙料冠軍參賽的吉田優利，都被視為個人冠軍的大熱門；澳洲隊以兩名韓裔選手為骨幹，擁有地主優勢及韓流加持，實力也不容忽視。

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此外，去年雅加達亞運獲得2面高球銀牌，被視為亞洲高球新勢力的中國，也派出3位年輕業餘好手蔡丹琳、潘潔紅、殷小雯等三人赴會。其中年僅14歲的殷小雯，在去年4月中國大陸亞運國家隊選拔賽，還拿到女子組的冠軍， 當時她還不滿14歲。

亞運銅牌帕丹加南現年21歲，出身菲國奎松市，高中畢業進入美國岡查加大學，兩年後轉入亞利桑納大學，並為亞大贏得2018年NCAA第一級大學女子高球錦標賽團體冠軍，目前仍是亞利桑納大學學生。

雅加達亞運會，她和日裔菲人笹生優花聯手，分獲金、銅牌，並合摘女子高球團體金牌，成了菲律賓國民女英雄。當時我國的安禾佑也是亞運國手，兩人在今年泰后盃亞太業餘女子高球賽再次狹路相逢，將使比賽更具戲劇張力。

中華隊教練徐易騰表示，澳洲阿德雷德 Glenelg球場屬典型的林克斯Links風格，沒有樹木，常受制於長草與沙坑，一旦天候不佳，也會形成阻礙，想要締造佳績，不是擊遠就成能成事，還要有良好的策略。

徐易騰同時表示， Glenelg 球場的果嶺速度比較快，與國內的差異性大， 對選手而言也是一大挑戰。我國三位選手陳伶潔、邱譓芠、安禾佑為去年12月國手選拔賽前三名，均是一時之選。

澳洲阿德雷德Glenelg球場的特色是長草沙坑特多，受天候的影響因素大。（高協提供）

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