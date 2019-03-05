高中木棒聯賽》高苑再見失誤 大理搶下木聯季軍

大理高中興高采烈跑到場中迎接勝利。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕高苑工商前天因球員名單誤填，痛失晉級總冠軍戰機會，今天季軍戰又遇大理高中強勢挑戰，大理高中前兩分靠林聖榮、李展毅打下，取消指定打擊登板的林聖榮卻因牽制三壘失誤奉送高苑2分。雙方平手進入9局下，李展毅把握滿壘機會擊出強勁滾地球，造成對方失誤，終場大理就以3：2擊敗高苑，拿下本屆木棒聯賽季軍。

九下，高苑三壘手劉俊豪再見失誤輸掉比賽，落寞站在場中央。（記者廖耀東攝）

高苑工商前天在一片錯愕下落敗，總教練李來發賽前坦言球員多少心理受影響，但還是得打起精神。不過，實戰上高苑卻受到大理前兩任投手丁祥晉、葉林鑫壓制。大理則把握得分良機，3局下林聖榮、5局下李展毅都有長打演出，各進帳1分打點。

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五下，高苑跑者曾傳昇（下）遭大理游擊手陳哲（上）封殺出局。（記者廖耀東攝）

8局上高苑打者上壘，大理推出林聖榮壓制，但內野守備出狀況，先是一壘補位交代不清造成內野安打，林聖榮牽制三壘又失誤，高苑一口氣追平。

戰況來到9局下，高苑邱駿威控球漸漸不穩，大理林庭宏敲安後，偕俊宏、石偉誠都選到保送，李展毅擊出三壘方向滾地球，造成對方失誤，收下勝利。

大理高中四棒李展毅5打數敲出2安。（記者廖耀東攝）

李展毅今年才高一，就扛下球隊中心打者，今單場雙安，不過他卻謙稱打不好，他說：「最後那球其實沒打好，不是安打而是對方失誤，贏得沒那麼光榮。」李展毅也說，這次盃賽面對壓力，教練鼓勵他說，今年也才高一，未來還有進步空間。

大理高中林聖榮投2局失1分，拿下勝投。（記者廖耀東攝）

大理高中投手葉林鑫主投4局，失1分。（記者廖耀東攝）

先發投手丁祥晉投3局，未被敲任何安打。（記者廖耀東攝）

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