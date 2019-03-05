NBA》湖人接下來的比賽全關機？ 詹皇：休想

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天敗給快艇之後，要晉級季後賽機率微乎其微，外界有聲音要34歲的詹姆斯本季剩下來的比賽都乾脆關機，備戰來季的比賽，對此詹姆斯今天賽後說：「除非我受傷，否則不可能不上場。」

截至目前為止，湖人球團還沒人出面與詹姆斯溝通，關於接下來比賽乾脆讓他關機，來保護身體、也提升球隊選秀樂透籤的中獎率。「還沒人來跟我談，不過我相信這場談話很快會發生的。」詹姆斯說道。

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詹姆斯先前由於左腹股溝傷勢缺席18場比賽，他回歸後，過去8場比賽有5場出賽超過40分鐘，包括今天上陣42分鐘獲得27分、8籃板、6助攻，但湖人今天輸球，落後西部老八還有5.5場勝差。

雖然不可能全休，但詹姆斯坦承，接下來的18場比賽他可能會縮減上場時間。「你可以評估接下來的對手、評估事情發生的機率，而對我來說更有意義的是為團隊而戰。」

美國媒體今天賽後預測，湖人要晉級季後賽的機會只剩下1%，詹姆斯被問到現在湖人還有什麼動力打球時，他回應：「我不能代表其他人發言，但對我個人而言，就是保持職業精神，盡全力把每場比賽打好，因為總是有人在看著你。」

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