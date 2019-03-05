智能障礙者成台灣之光 上屆特奧會席捲28金

2019年夏季特奧代表團蓄勢待發，即將前往阿布達比出賽，總統蔡英文5日為代表團授旗，並鼓勵特奧選手爭取佳績。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年夏季世界特殊奧林匹克運動會將於3月14至21日，首度在阿拉伯聯合大公國阿布達比和杜拜舉行，台灣特奧代表團將於後天晚上啟程，期盼能提前適應場地和時差，繳出好成績，為國爭光。

我國總計有50位選手出賽，參加田徑、自行車、羽球、保齡球、融合滾球、融合籃球、桌球和輪滑等8項運動種類競賽。總統蔡英文昨特別出席授旗典禮，並鼓勵特奧選手，全力以赴，享受比賽。

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夏季世界特殊奧林匹克運動會為每四年一次的國際性綜合賽會，賽會目的是為了讓智能障礙者透過運動更能融入社會，並取得認同，同時在參與「訓練」及「競賽」的過程中，將所學習到的技巧展現出來，找到自信並獲得友誼及成就感。

本屆賽會競賽種類共有25種，賽會期間將有來自全球超過170個國家、7000位運動員、2500位教練、3000貴賓、2萬名志工及50萬人次的出席觀眾共同參與盛會。

我國歷屆在夏季特奧會皆有亮眼成績，上屆總共進帳28金、24銀和16銅，台灣智障者體育運動協會也期盼選手能一舉打破2011年雅典特奧會，史上最多32金的紀錄。

總統蔡英文5日為代表團授旗，由團長黃敏惠代表接受，並鼓勵特奧選手爭取佳績。（記者劉信德攝）

總統蔡英文5日為代表團授旗，並鼓勵特奧選手爭取佳績。（記者劉信德攝）

總統蔡英文5日為代表團授會旗，由總幹事林瑞彥代表接受，並鼓勵特奧選手爭取佳績。（記者劉信德攝）

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