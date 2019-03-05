游泳》北市國小運動會 金華國小游泳隊連破2項大會紀錄

東門國小李宜珊與許教練合影。（台北市教育局提供）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕107學年度台北市國民小學運動會游泳比賽，3月4、5日在台北市立大學天母校區登場，今日進行包含100公尺自由式、100公尺蛙式、50公尺仰式、100公尺蝶式及4*50自由式接力10個項目決賽，各校水中小創佳績，金華國小游泳隊連破2項女子組接力賽的大會紀錄，表現十分優異。

東門國小選手、六年級的李宜珊，今天以1分20秒35的佳績刷新女子100公尺蛙式大會紀錄取下第2面金牌。李宜珊受訪表示，自己再次破紀錄心裡非常開心，達成自己和教練所訂下的目標，最想感謝的人是游泳啟蒙教練施教練、現任教練許教練，以及全力支持他的爸爸。

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金華國小游泳隊鄭蔚中、李侑蓁、張芷瑜、顏敏如四位選手，昨日以2分19秒35，打破大會4*50公尺混合接力賽2分19秒65紀錄；今日再以2分02秒06，再破女生組4*50公尺自由式接力賽2分05秒30大會紀錄。鄭蔚中更連奪女生組100公尺仰式、200公尺混合式的雙料冠軍。

金華國小游泳隊接力破大會紀錄4小將，與教練留影。（台北市教育局提供）

鄭蔚中回憶年幼時，因氣喘的關係開始接觸游泳並練出興趣，教練根據每個人的特質去訂定個人的課表，訓練的方式也很多樣化，除了水中的訓練之外，也有陸上的訓練課程，透過不斷的練習才游出好成績。

游自由式的顏敏如表示，教練會擬定「有效的課表」，也就是「會進步的課表」很感謝教練。游蛙式的李侑蓁則最想感謝媽媽，她說，媽媽的督促、陪伴及鼓勵，遇到瓶頸時打氣加油。張芷瑜游蝶式，她說，練游泳雖然累，但是超有成就感，全身的肌肉都會得到很好的鍛鍊。

教育局表示，此次市小運游泳比賽總錦標得獎學校，男生組第一名南門國小、第二名金華國小、第三名文林國小。女生組第一名金華國小、第二名南門國小、第三名東門國小。

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