SBL》綠色高砲塔發威 台啤功臣奪單週MVP

台啤洋將塞瑟夫（右）拿下上週最佳球員。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台啤上週收下二連勝，其中歐陸洋將塞瑟夫攻守俱佳，場均轟下20分、12.5籃板，帶領球隊連剋裕隆和台銀，最終以懸殊的票數，力壓群雄，獲選SBL第13週單週最佳球員。

台啤於農曆年後全力衝刺，順利拉下金酒登上排名第一的寶座，近8場拿下7勝，已逐漸擴大領先差距。

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台啤高砲塔塞瑟夫，攻守都有精彩的發揮，本季場均17.9分、9.9籃板和1.9阻攻，皆居於全隊之冠，近期更是手感火燙，已連續5場得分飆破20大關，也是球隊戰績長紅的主因。

塞瑟夫雖是本季聯盟身高最高的洋將，但身手卻一樣全面。在進攻上，靠著靈活的腳步，不僅可以在內線發威，同時擁有39%準度的三分命中率，讓塞瑟夫的攻擊範圍，可以拉開到三分線外。

同時塞瑟夫也擁有絕佳的團隊意識，不貪功，可居中策應，每場送出3.4次助攻，成功串聯球隊進攻。而在防守上，塞瑟夫則是靠著人高手長的優勢，場均可送出全聯盟第五多的1.9次阻攻，柔中帶剛且紮實平穩的球風，成為台啤重回排名第一的關鍵。

首度拿下單週MVP，塞瑟夫表示：「很感謝我的隊友的助攻，替我製造很多出手的機會，拿下個人獎項並不是最重要的，最後能為台啤拿下總冠軍才是我們的目標。」

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